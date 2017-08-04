В Житомир из европейского турне вернулись воспитанники Житомирского академического ансамбля "Солнышко"

В Житомир на этой неделе из европейского турне вернулись воспитанники Житомирского академического ансамбля «Солнышко». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 40 воспитанников ансамбля с 5 по 31 июля во время участия в различных международных фестивалях дали 5 концертов в Польше, 13 - в Италии и 4 в Румынии.

«Не впервые житомирское «Солнышко» встречают европейские зрители продолжительными аплодисментами. Но на этот раз люди не только аплодисментами, стоя, благодарили «Сонечко» за их искусство», - рассказала УНИАН художественный руководитель, народный артист Украины, Почетный гражданин Житомира Татьяна Гузун.

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Ее дополнил муж Михаил Гузун, который также является художественным руководителем «Сонечка», народным артистом Украины и Почетным гражданином Житомира. Он рассказал, что волонтерами доброй воли называли «Солнышко» европейцы.

«Очень поражало, что в Европе мало знают о том, что происходит в Украине. Во время тура мы встречались с европейцами, которые считали, что в Украине происходит внутренний конфликт, а не война за независимость и территориальную целостность Украины. После выступлений «Солнышка» к нам часто подходили европейцы и говорили, что украинцы - это прекрасная, талантливая, очень красивая нация, достойная быть в семье европейских народов», - сказал он.

Михаил и Татьяна Гузун от имени педагогов, воспитанников «Солнышка» и их родителей поблагодарили власти за возможность участвовать в таких фестивалях и отметили, что «такие поездки очень нужны, потому что они не только способствуют культурной интеграции Житомира в европейское пространство, но и предоставляют европейскому сообществу правдивую информацию об Украине».

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине международный фестиваль "Лесині джерела" отметил 30-летие.