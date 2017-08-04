Двух украинцев, которые попали под камнепад в горах Северной Осетии, доставили в больницу во Владикавказе

Сегодня утром спасатели эвакуировали двух граждан Украины, которые попали под камнепад в горах Северной Осетии. Они госпитализированы.

Об этом сообщает в Facebook Департамент консульской службы МИД Украины.

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«Утром 4 августа с перевала Допах в Дигорском ущелье спасательная служба эвакуировала двух граждан Украины, пострадавших в результате камнепада. Пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу города Владикавказ», - говорится в сообщении.

Остальные украинские туристы (пять человек) в сопровождении спасателей осуществляют спуск к горной туристической базе, где им будет оказана необходимая помощь.

Как сообщал УНИАН ранее, группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали.

"... начата спасательная операция по оказанию помощи туристической группе из Одессы. Поступила информация, что группа на перевале Допах (Дигорський район) попала под камнепад", — говорилось в сообщениях СМИ.