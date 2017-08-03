В горах Северной Осетии под камнепад попали одесские туристы
Двое участников группы оказались придавлены камнями.
Группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня в 6.00 мск начата спасательная операция по оказанию помощи туристической группе из Одессы. Поступила информация, что группа на перевале Допах (Дигорский район) попала под камнепад", — сказано в сообщении.
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По его словам, двое участников группы оказались придавлены камнями. Участники группы самостоятельно вызволили их из-под камней. Но туристы получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно, за ними отправили спасателей.
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