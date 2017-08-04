Впервые в военном параде ко Дню Независимости Украины примут участие страны-партнеры (видео)

10:34, 04 августа 2017
Общество
2573 0

В параде будут участвовать свыше 3600 украинских военных.

Украинские военные проводят очередную репетицию парада ко Дню независимости / navy.mil.gov.ua

Для репетиции военным отвели аэродром завода Антонова под Киевом, сейчас минимум 700 человек заехали на территорию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Министр обороны Степан Полторак уже прибыл на аэродром Антонова, чтобы проинспектировать репетицию и приобщиться к ней. Участие в нынешнем параде примут свыше 3600 украинских военных. Также по главной улице Киева впервые пойдут военные подразделения стран-партнеров. Свое участие уже подтвердили Великобритания, Эстония и Латвия.

Читайте такжеОпубликовано видео репетиции парада ко Дню Независимости

Репетируют и Академия СБУ, и военно-морские силы, и пограничники, разные военные оркестры. Участвовать в параде будут различные подразделения ВСУ. Это уже не первая репетиция парада, который пройдет 24 августа на Крещатике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #репетиция парада ко Дню независимости#парад Независимости в Киеве#репетиция парада в Киеве