Впервые в военном параде ко Дню Независимости Украины примут участие страны-партнеры (видео)

Для репетиции военным отвели аэродром завода Антонова под Киевом, сейчас минимум 700 человек заехали на территорию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Министр обороны Степан Полторак уже прибыл на аэродром Антонова, чтобы проинспектировать репетицию и приобщиться к ней. Участие в нынешнем параде примут свыше 3600 украинских военных. Также по главной улице Киева впервые пойдут военные подразделения стран-партнеров. Свое участие уже подтвердили Великобритания, Эстония и Латвия.

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Репетируют и Академия СБУ, и военно-морские силы, и пограничники, разные военные оркестры. Участвовать в параде будут различные подразделения ВСУ. Это уже не первая репетиция парада, который пройдет 24 августа на Крещатике.