В Италии 6 часов допрашивали украинского нардепа по делу нацгвардейца Маркива

В прокуратуре г. Милана сегодня, 3 августа, по делу задержанного по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера нацгвардейца Виталия Маркива допросили народного депутата Украины Андрея Антонищака. Об этом Антонищак сообщил на своей странице в Facebook.

«После шестичасового допроса в прокуратуре Милана по делу Маркива», - такое сообщение нардеп разместил в соцсети около часа назад.

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Ранее Антонищак подчеркнул, что их с народным депутатом Богданом Маткивским показания опровергают надуманные обвинения в отношении Маркива.

Как сообщал УНИАН, допросить в качестве свидетелей Антонищака и Маткивского прокуратуру просила сторона защиты Маркива.

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова вблизи г. Славянск 24 мая 2014 года. В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.