В Украине на День Независимости ожидается новая кибератака – киберполиция

В Украине на День Независимости 24 августа ожидается новая волна кибератаки.

Об этом заявил глава департамента киберполиции Сергей Демедюк в интервью изданию "Главком".

«Мы предупреждаем, что это будет 24-го августа, на День Независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для Украины», – сказал Демедюк в ответ на вопрос, когда возможна следующая кибератака в Украине.

Он отметил, что во вредном программном обеспечении M.E.Doc было много элементов, которые до этого времени не активированы.

«Мы еще не знаем в полной мере, какие свойства имеет вирус. У нас только около 1,3 тыс. официальных заявлений, где начаты уголовные производства. Мы должны учитывать: если преступники уничтожили такой важный для них канал получения информации, они оставили резервы. Очень мощные резервы», – сказал он.

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По его словам, сейчас киберполиция пытается найти еще один канал. «Мне хочется надеяться, Petya.A случайно поразил канал и спалил их сеть, но это не так. Потому что мы четко знаем, основная цель киберпреступников - уничтожить следы вмешательства в уязвимые критические объекты», – добавил он.

Киберполиция определила, что в доработках к коду вируса были инструкции на русском языке. «Как пример, если я англоязычный, я не буду инструкции писать на русском языке», – подчеркнул Демедюк, комментируя версию российской причастности к кибератаке.

При этом он уточнил: «Я говорил только о русскоязычных (хакерах – ред.), я не говорил про Российскую Федерацию. Основная из версий – это вмешательство спецслужб РФ, но я пока этого не утверждаю».