В Украине с начала 2017 года патрульные разбили почти 500 служебных автомобилей

С начала этого года сотрудники управления патрульной полиции в областях Украины повредили 461 служебный автомобиль вследствие дорожно-транспортных происшествий. Об этом департамент патрульной полиции сообщил в ответ на запрос издания «Главком».

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Больше всего разбитых патрульных машин зафиксировано в Киеве – 150, Харькове – 45, Одессе – 36, Львове – 34, Днепре – 33. Меньше всего (по 3 машины) – в Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Сумма нанесенного ущерба составляет около 6 миллионов гривень.

В целом за последние два года парк управлений патрульной полиции пополнился 1514 служебными автомобилями.

Как сообщал УНИАН, в июле в Днепродзержинске Mitsubishi Outlander сломался на дороге, вероятно, попав в яму. Это стало первым случаем, когда разбился новый полицейский внедорожник.