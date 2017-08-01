Новый глава ГПСУ анонсировал проверку готовности пограничников на Востоке Украины

Новоназначенный председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал планирует проверить готовность пограничных подразделений на востоке страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей по должности Председателя Государственной пограничной службы Украины. Впереди у нас с вами много работы», - подчеркнул он.

«В первую очередь, с учетом частичного изменения тактики российско-террористических войск на Востоке нашей страны, нужно проверить готовность пограничных подразделений к действиям и уточнить текущие задачи», - добавил Цигикал.

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Кроме того, по его словам, отдельного внимания требует противодействие коррупционным проявлениям, которые категорически неприемлемы в правоохранительной структуре страны, подвергшейся гибридной агрессии со стороны России.

«На других участках границы планирую сосредоточиться на повышении эффективности противодействия организованным преступным группировкам. Для этого мы должны нарастить плотность системы охраны границы за счет рационального использования сил и средств и уровня взаимодействия с правоохранительными органами и нашими коллегами из стран-соседей», - отметил председатель ГПСУ.

«Всех приглашаю к конструктивному и эффективному диалогу. Уверен, что, только объединив усилия, мы сможем преодолеть все негативные явления на границе и восстановить территориальную целостность нашего государства», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 25 июля президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Государственной пограничной службы Петра Цигикала.