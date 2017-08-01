Правоохранители задержали прокурора, подозреваемого в вымогательстве 5 тыс. долларов - Луценко
15:49, 01 августа 2017Общество
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Луценко сообщил об успешной операции СБУ и прокуратуры.
Задержан 15-й в этом году подозреваемый в коррупции прокурор / Фото УНИАН
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали прокурора, подозреваемого в вымогательстве 5 тыс. долларов США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
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«Генинспекция ГПУ совместно с отделом "К" СБУ задержала очередного, 15-го в этом году, подозреваемого в коррупции прокурора при получении 5 тыс. долл., которые он требовал от обвиняемого по делу МВД. Очищаемся», - заявил генпрокурор.
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