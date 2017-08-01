В Днепре уведомлен о подозрении третий участник перестрелки в ресторане

В Днепре 31 июля вечером следователь полиции вручил уведомление о подозрении в преступлении третьему участнику перестрелки в ресторане, произошедшей 24 июля.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, о подозрении сообщено в рамках уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Получив во время перестрелки ранение, третий участник перестрелки сейчас находится на лечении в областной больнице имени Мечникова.

Читайте такжеУбийство АТОшников в Днепре: одного из нападавших вывезли в Израиль - журналист

Как сообщал УНИАН, 24 июня в ресторане «Дом» в Днепре произошла перестрелка. В результате происшествия двое граждан погибли, еще пятеро были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 года рождения).

Также ранения в результате перестрелки получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице.

Трое из пострадавших нападавших - жители Днепропетровской области, еще один - иностранный гражданин.

28 июля суд избрал меру пресечения двоим подозреваемым в причастности к стрельбе: оба подозреваемых - 1982 и 1992 годов рождения - взяты под стражу без права внесения залога.

30 июля одного из раненых участников перестрелки отпустили из областной больницы им. Мечникова для дальнейшего лечения в другом медицинском учреждении. По просьбе адвоката раненого мужчины и родственников, его забрали из больницы им. Мечникова. Препятствий для этого со стороны правоохранительных органов не было.