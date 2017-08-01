В Одесской области осудили двоих "телефонных террористов"

Двоих «телефонных террористов», выявленных СБУ, осудили в Одесской области. Как сообщил пресс-центр облуправления спецслужбы, Суворовский райсуд признал виновным 33-летнего одессита, который в сентябре прошлого года, будучи пьяным, «заминировал» один из многоквартирных домов в городе. Об этом сообщает Думская.

Также вступил в силу приговор Приморского райсуда Одессы, который осудил 51-летнего мужчину. Не дозвонившись до жены, он сообщил о якобы планирующемся взрыве в кафе, где, по его мнению, находилась женщина.

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Оба преступника приговорены к трем годам лишения свободы, но освобождены от наказания с испытательным сроком в один год. Им также придется компенсировать затраты государственных и коммерческих структур.

Ранее СБУ задержала злоумышленника, который "заминировал" станции Киевского метрополитена.