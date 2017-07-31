США предоставили ВСУ оборудование на $22 миллиона для новейшего центра имитации боя

На военном полигоне в Яворове Львовской области открывается центр моделирования боевых действий по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает в Facebook сообщество "Украина-Солидарность-НАТО".

По словам Полторака, учебный центр площадью 3,5 тысячи квадратных метров станет одним из лучших в Европе. Для создания украинского центра имитации боя США предоставили оборудование на $22 млн.

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Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что Украина готова принять помощь в виде оборонительного вооружения и быстро провести обучение с личным составом.