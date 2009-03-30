Коммунальщики Киева не намерены отвечать за затопленные грязью авто
Говорят, что всех предупреждали
Представители коммунальных служб Киева не будут нести ответственность за поврежденные вследствие прорыва трубы на Троещине автомобили.
Об этом говорится в комментарии начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО в связи с прорывом водопроводной трубы, который произошел сегодня ночью возле автостоянки по адресу Бальзака, 64, вследствие чего десятки машин были залиты водой.
“Эта автостоянка в охранной зоне “Киевводоканала”, где запрещены любые сооружения, даже временные. Стоянка незаконная. Год назад, перед Рождеством, там была аналогичная авария, и всех предупредили”, - подчеркнул В.ПШЕНИЧНЫЙ.
По его словам, ни КП “Киевводоканал”, ни любые другие коммунальные службы города не должны в данном случае нести ответственность за поврежденные автомобили.
“Киевводоканал не будет нести ответственности. Эту площадку никто не согласовывал”, - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ.
На вопрос, к кому же тогда будут предъявлять претензии водители, которые заявляют, что уже подготовили судебные иски, он ответил: “Не знаю. Они (водители – УНИАН) наверное знают, раз об этом говорят. Возможно, районная власть принимала какое-то решение, тогда она будет отвечать. Но я никаких документов не видел”.
По информации В.ПШЕНИЧНОГО, вследствие порыва трубы повреждены около 30 автомобилей.
“Туда выезжал начальник районного управления, он мне доложил. Я там ситуацию знаю. Там идет восьмисотка. В прошлом году ее порвало и в этом году... У нас эти аварии происходят в 4-5 часов утра, когда разбора воды нет, а давление воды максимальное – где-то около 5 атмосфер”, - сказал начальник управления.
По его словам, в целом, прорывы труб и оползни происходят в Киеве все чаще, но для предотвращения этого необходимо делать плановые переложения сетей.
“Сети уже отслужили свое, они самортизированы. Но вы же знаете, какая ситуация на сегодня в стране”, - сказал он.
Как сообщали СМИ, вчера ночью возле автостоянки по адресу Бальзака, 64, лопнула водопроводная труба, в результате чего за несколько минут под водой оказались десятки дорогих иномарок.
24 марта на улице Симиренко в Святошинском районе столицы, в огромную яму свалился автомобиль. Яма образовалась из-за прорыва водопровода.
Неделей раньше на Большой Окружной прорвало канализационный сток, а на улице Гетьмана на автомагистрали образовалась 10-метровая яма.