Коммунальщики Киева не намерены отвечать за затопленные грязью авто

Представители коммунальных служб Киева не будут нести ответственность за поврежденные вследствие прорыва трубы на Троещине автомобили.

Об этом говорится в комментарии начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО в связи с прорывом водопроводной трубы, который произошел сегодня ночью возле автостоянки по адресу Бальзака, 64, вследствие чего десятки машин были залиты водой.

“Эта автостоянка в охранной зоне “Киевводоканала”, где запрещены любые сооружения, даже временные. Стоянка незаконная. Год назад, перед Рождеством, там была аналогичная авария, и всех предупредили”, - подчеркнул В.ПШЕНИЧНЫЙ.

По его словам, ни КП “Киевводоканал”, ни любые другие коммунальные службы города не должны в данном случае нести ответственность за поврежденные автомобили.

“Киевводоканал не будет нести ответственности. Эту площадку никто не согласовывал”, - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ.

На вопрос, к кому же тогда будут предъявлять претензии водители, которые заявляют, что уже подготовили судебные иски, он ответил: “Не знаю. Они (водители – УНИАН) наверное знают, раз об этом говорят. Возможно, районная власть принимала какое-то решение, тогда она будет отвечать. Но я никаких документов не видел”.

По информации В.ПШЕНИЧНОГО, вследствие порыва трубы повреждены около 30 автомобилей.

“Туда выезжал начальник районного управления, он мне доложил. Я там ситуацию знаю. Там идет восьмисотка. В прошлом году ее порвало и в этом году... У нас эти аварии происходят в 4-5 часов утра, когда разбора воды нет, а давление воды максимальное – где-то около 5 атмосфер”, - сказал начальник управления.

По его словам, в целом, прорывы труб и оползни происходят в Киеве все чаще, но для предотвращения этого необходимо делать плановые переложения сетей.

“Сети уже отслужили свое, они самортизированы. Но вы же знаете, какая ситуация на сегодня в стране”, - сказал он.

Как сообщали СМИ, вчера ночью возле автостоянки по адресу Бальзака, 64, лопнула водопроводная труба, в результате чего за несколько минут под водой оказались десятки дорогих иномарок.

24 марта на улице Симиренко в Святошинском районе столицы, в огромную яму свалился автомобиль. Яма образовалась из-за прорыва водопровода.

Неделей раньше на Большой Окружной прорвало канализационный сток, а на улице Гетьмана на автомагистрали образовалась 10-метровая яма.