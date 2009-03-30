Деньги на памятник Шевченко в Праге дал Бечварж

Швейцарская компания Korlea Invest Holding AG (Шаффхаузен, Швейцария), которой владеет украинский бизнесмен Василий БЕЧВАРЖ, выделила 30 тыс. долл. на строительство памятника Тарасу Шевченко в Праге (Чешская Республика), где в 1876 году был опубликован первый полный сборник произведений выдающегося украинского поэта "Кобзарь".

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Korlea Invest Holding AG.

Согласно сообщению, средства в ноябре 2008 года были переданы общественной организации "Украинская инициатива в Чешской Республике".

Напомним, что открытие памятника Т.Шевченко в Праге состоялось 25 марта 2009 года. Участие в торжественном мероприятии принял Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который 24-25 марта 2009 года находился в Чешской Республике с государственным визитом. Стоимость сооружения и установки памятника составила 57 тыс. долл.

Korlea Invest Holding AG является управляющей компанией ряда энерготрейдерских компаний, реализующих украинскую электроэнергию в странах Восточной Европы.