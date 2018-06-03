Кто остановит Бечваржа? Или украинский энергетический блицкриг в Европе

Ноябрьский вечер в Будапеште. Респектабельная пятизвездочная гостиница Corinthia Grand Hotel Royal. Зал приемов. Добрых полсотни вышколенных официантов лавируют с подносами между гостями. Гостей ненамного больше, чем официантов. Шампанское изысканных сортов, а платья дам выдержали бы конкуренцию с парижскими показами.

На небольшом концерте под занавес вечера на скрипке работы Страдивари для гостей будет играть суперпопулярный в Европе скрипач-шоумен Эдвин Мартон.

Ключевые роли в этом действе играют скромные выходцы из Украины, в частности, 39-летний Василий Бечварж. В Corinthia Grand Hotel Royal презентуется предприятие Ukrenergy trade. Мы пришли продавать электроэнергию. Энергия – украинская. Будет продаваться в Европу. Размах, антураж, уровень представительства (послы, чиновники, представитель украинского Президента) сами по себе уже должны свидетельствовать о масштабе наступления на Европу.

Но характерная примета – венгерских партнеров Бечваржа нет. И это неслучайно. Если не смерти, то громкого поражения амбициозного украинца желали бы достаточно много людей. Причем, по обе стороны границы – и в Венгрии, и в самой Украине.

Кому же перешел дорогу Бечварж, и что даст Украине энергетическое наступление на Европу?

Как господин Василий оскорбил господина Ласло, или враги Бечваржа в Венгрии В Венгрии Василий Бечварж и его фирма, мягко говоря, испортила жизнь далеко не последним людям. Скажем, Ласло Капои, по данным СМИ, самому богатому члену парламента страны. В течение последних лет в стране жила-была схема снабжения электроэнергией, по которой энергию в Украине государственная компания MVM закупала, в первую очередь, через совсем не государственную структуру – компанию System Consulting, контролируемую господином Капой. Менялись цены на электроэнергию, чиновники, но на границе Венгрии с Украиной, неизменно стояла System Consulting, и она, конечно же, оставляла себе малую толику от каждого киловатт-часа электроэнергии.

Казалось бы, ничего не предвещало зла для фирмы, опекаемой первым лицом правящей в Венгрии Социал-демократической партии, которым является Ласло Капои. Но Василия Бечваржа это не очень устраивало. И фирмы Ласло Капои отодвинули от раздачи: основные мощности экспорта электроэнергии из Украины были отданы контролируемым Бечваржем фирмам Energy Capital и Ukrenergy trade. Будут ли любить после этого венгры в лице господина Ласло и его компаньонов господина Василия с его компаньонами? То-то же.

Ласло Капои и другие влиятельные люди, потеряв контроль над потоками электроэнергии из Украины, не простили этого новым фаворитам. Вышеупомянутая государственная компания MVM всячески демонстрирует нежелание иметь дело с новым партнером. Под разными предлогами она блокирует транспортировку энергии в Венгрию. Компания Бечваржа вынуждена при таких раскладах транспортировать энергию не напрямую из Украины в Венгрию, а, делая добрый крюк (гляньте на карту) через Словакию.

Но Бечварж парень упорный, решил, что так этого венграм не простит. И подал на MVM в суд (кстати, венгерский) за то, что своим блокированием прямого экспорта электроэнергии из Украины, MVM наносит убытки фирме Бечваржа. Готовят свои иски против MVM в суд также потребители украинской энергии в Венгрии, считая, что своими действиями против экспортера государственная компания неоправданно завышает цену электроэнергии для них, а следовательно, должна возмещать эти потери. И, как сплетничают злые языки, подбивает на бунт венгерских потребителей против венгерской же компании не кто иной, как тот же Бечварж. Будут ли любить после этого Бечваржа в Венгрии? Ага - еще два раза.

Впрочем, как человека азартного и амбициозного, судя по всему, это лишь “заводит” его. Похоже, таким как он, адреналина никогда много не бывает.

При этом Василию Бечваржу приходится вести войну на два фронта. В Украине он также умудрился перейти дорогу совсем не последним людям. Достаточно назвать лишь две фамилии – Дмитрия Фирташа и Юрия Бойко.

...и враги Бечваржа в Украине

Вне сомнений, бизнес-хищники такого масштаба, как Фирташ и Бечварж люди прагматичные. Имей они возможность, договорились бы о мирном сосуществовании на одном рынке. Однако экспортная украинская электроэнергетика – тот Боливар, который не вынесет двоих. Основная часть украинской энергосистемы отсоединена от Европы, а, соответственно, какой бы избыток электроэнергии в ней не генерировался, продавать ее в Европу технически невозможно. Экспорт возможен лишь с так называемого Бурштинского острова, который в общих чертах включает в себя три западных области, – Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую. А здесь вся мощность энергии, которую можно экспортировать в Европу, колеблется в пределах 500-550 Мвт. За эти мощности и пошла битва. Уже несколько лет она и ведется с переменным успехом.

В 2006 году, после того, как Юрий Бойко возглавил Минтопливэнерго, наряду с System Consulting резко пошли вверх также фирмы, контролируемые, по данным СМИ, Дмитрием Фирташем. В частности, одномоментно 100 из 105 Мвт от фирмы Василия Бечваржа было передано фирме Emfesz Kft, после чего Бечваржу с его фирмой остались крошки в виде 5 Мвт. Но вскоре уже правительство Виктора Януковича было отправлено в отставку, Юрий Бойко потерял министерский пост. И фаворитом стал Василий Бечварж. А тандем Фирташ-Бойко потерял «ключ» от экспорта украинской электроэнергии в Европу.

Впрочем, совсем нетрудно предвидеть, что побежденные этого победителям так не простят, и поведут борьбу на всех фронтах, чтобы повернуть потерянное. Юрий Бойко уже, в частности, дал множество интервью, где рассказывает о фирму-спруте, что «опутала весь энергоэкспорт Украины».

Кто стоит за Бечваржем?

Кто же он, Василий Бечварж, откуда, и, главное, кто за ним стоит?

Господин Василий выехал из Украины в Европу в 24 года. Образование получил в Словакии, вскоре вместе с партнерами купил здесь фирму Korlea Invest и начал активно заниматься торговлей электроэнергией. В 2006 году стал советником тогдашнего главы Минтопливэнерго Ивана Плачкова, а его первым заместителем работал Юрий Продан. С тех пор имя Бечваржа тесно “привязывают” к имени Продана.

А первым заместителем Продана работает Олег Бугаев, который в свое время возглавлял государственную структуру “Укринтерэнерго”. Именно он и приехал на презентацию в Будапешт, и именно он, как утверждают многие, является ключевым связующим звеном между Проданом и Бечваржем.

А, в конечном итоге, за всеми этими фигурами, поговаривают, стоит фигура еще более крупная – миллиардер и владелец компании “Индустриальный Союз Донбасс” Виталий Гайдук. Его интерес к экспорту электроэнергии в Европу прослеживается более чем явно – Гайдук и ИСД являются владельцами двух металлургических комбинатов в Гуте и Дунайвароше, следовательно, заинтересованы в экспорте дешевой электроэнергии на предприятия. Не удивительно, что в свое время, в бытность вице-премьером, именно Гайдук выступил главным идеологом реализации проекта Бурштинского энергоострова, а, следовательно, и отцом украинского энергоэкспорта в Европу. Он же стал и неформальным отцом фирм-посредников, которые занялись этим экспортом. Но дальше фирмы уже повели свою войну за рынок.

Как и следовало ожидать, исходя из украинских реалий, ключевую роль практически всегда играет тот факт, кто контролирует Минтопливэнерго. Возглавили министерство Плачков и Продан - пошел в гору Берчварж. Отдали министерский пост Бойко - Бечварж “посыпался”, а в шоколаде оказался Фирташ. Отставили Бойко, вернули Продана – практически все получил Бечварж. И на сегодня, как видим, именно он банкует.

Более того, он приложил все усилия, чтобы не просто вырваться вперед, а еще и запутать своих оппонентов.

На протяжении последних нескольких месяцев велся активный “промоушн” фирмы Ukrenergy trade. Именно ее соответствующие службы “пиарили” как ключевого игрока в Европе, ей была посвящена уже упоминавшаяся презентация в Будапеште. Соответственно, оппоненты значительные усилия бросили на уничтожение этого игрока, его развенчивание как “энергетического спрута”, который “опутал страну”. А между тем, шла работа по получению разрешения Антимонопольного комитета Украины на приобретение государством в лице фирмы “Укринтерэнерго” контрольного пакета акций в холдинге Ukrenergy Holding AG. И в середине октября разрешение было получено. То есть, оппоненты не туда били. “Спрут” развенчали, а на арену вышла фирма, зарегистрированная в Швейцарии, и государство имеет в ней контрольный пакет акций. Этих уже развенчивай не развенчивай, достать их тяжело. Поезд фактически ушел.

Здесь мы подходим к еще одному, едва ли не ключевому вопросу. А зачем, собственно, государству все эти посредники? Почему оно само не может продавать выгодный товар, которым является электроэнергия, за границу, получать из этого выгоду, и делиться этой выгодой с нами, гражданами?

Почему не государство, а посредники?

Логичного ответа на этот вопрос нет. Все аргументы, которые мы слышим от родителей фирм-посредников и их владельцев, далеко не являемся неопровержимыми.

Скажем, посредники имеют многочисленную клиентскую базу, а государство ее не имеет. Но можно наработать. Не за день-два, конечно, немного времени понадобится. Но вполне реально.

Посредники могут предоставить финансовые гарантии под крупные проекты, а у государства, как водится, всегда денег нет. Не факт. Если государство может взять под свои гарантии миллиардные кредиты для куда более масштабных и более рискованных проектов, то что мешает, проведя определенную работу, взять гарантии под гарантированно прибыльное дело? Да, конечно, нужно конкретным чиновникам попотеть, напрячь мозги, но результат был бы.

Или такой аргумент. Уже полтора десятка лет правительственным декретом государству запрещено выходить на зарубежный рынок в этой сфере. Но разве не в силах того же государства отменить декрет? Конечно, тоже нужна определенная работа правительства, парламента, но кому сегодня легко?

Ответ заключается в том, что посредникам невыгодно, чтобы “Укринтерэнерго” ( читай – государство) напрямую выходила на заграничные рынки. Им выгодно иметь в качестве партнера державу-импотента, которого можно использовать так, как будет вырисовываться в “схеме”. Другими словами, в экспорте электроэнергии, как и в газовой сфере, есть свое «РосУкрЭнерго», только эту роль периодически получает в борьбе кто-то один из двух-трех непримиримых конкурентов. Вчера – это Фирташ, сегодня – Бечварж. Завтра... Завтра покажет.

Что делать?

По большому счету, есть два выхода.

Или государство перестанет быть импотентом. Но, откровенно говоря, судя по нынешним реалиям и действиям субъектов украинской власти, рассчитывать на это могут лишь идеалисты.

Или спасением для нас станет то, что наши хищники бизнеса пошли на экспорт, то есть, завоевывать Европу и мир. Потому что если здесь, в Украине, они уже привыкли к тому, что, достаточно перегрызть горло конкуренту, и ты получаешь все, то в Европе будет немного сложнее. Необходима прозрачность бизнес-структур, прозрачность собственности, прозрачность бухгалтерии, уплата надлежащих налогов, неуклонение от разнообразных законодательных “рентгенов”.

И в этом смысле, очевидно, не является трагедией то, что холдинг Василия Бечваржа зарегистрирован в Швейцарии, а будут действовать его фирмы на территории доброго десятка стран – Венгрии, Польши, Германии, Румынии, Италии и других. В известной мере, эти страны выступят гарантом законности действий наших “представителей”.

Конечно, не следует идеализировать бизнес-среду Европы, особенно, Восточной. Пример той же Венгрии, где до сих пор коррупционные схемы работали не менее эффектно, чем в Украине, о многом свидетельствует. Но со вступлением в Евросоюз, эти страны вынуждены входить в правовое поле Европы, а здесь, вне сомнений, судебная система на порядок менее коррумпирована. Следовательно, купить нужное решение будет непросто. И, по мнению автора этих строк, самым позитивным фактом во всей этой истории является то, что посланцы нашего бизнеса и яркие представители клана посредников в лице Василия Бечваржа подают в венгерский суд на венгерского энергомонстра MVM. В разговоре с автором этих строк в Будапеште Василий Бечварж выразил уверенность, что решение венгерского суда будет строиться на законе, а не приниматься под воздействием определенных сумм или определенных людей.

Следовательно, он действительно уверен в своей правоте. И это вселяет надежду.

Еще одно.

Главным мотивом жесткой борьбы украинских бизнес-структур за экспорт электроэнергии была суперрентабельность этого дела. Электроэнергия в Украине была ощутимо дешевле, чем в Европе, следовательно многочисленным посредникам было за что драться. Но “шара заканчивается”. Из-за роста цен на энергоносители, удорожание рабочей силы в Украине, цены на энергию в Украине и Европе выравниваются. Следовательно, схема “взял у государства дешево – продал дорого” приносит все меньше прибыли. Падает и потребление энергии в Европе, к чему напрямую причастен кризис. Как следствие – посредники вынуждены становиться производителями. Дмитрий Фирташ заявил о масштабном проекте по созданию новых энергомощностей в Молдове. Василий Бечварж, в свою очередь, объявил о намерении построить каскад гидроэлектростанций на реке Тересва в Закарпатье мощностью 24 Мвт. Дмитрий Фирташ повел переговоры о покупке генерирующих активов в Украине, Василий Бечварж взялся за проект геотермальной электростанции в Словакии.

Означает ли это, что хищники бизнеса станут травоядными?

Вряд ли. Но в этой борьбе, по крайней мере, мало будет одного - получить право доить государство. Надо будет создавать и самому.

В конечном итоге, уже очевидно, что тяжело будет остановить Бечваржа. Но и стоит ли, если взамен получим другого Бечваржа.

Александр Калиниченко

P.S. Автор понимает дискуссионность собственных выводов. Его самого угнетает отсутствие веры в то, что в ближайшее время государство станет эффективным владельцем. Не очень вдохновляет и тезис о том, что наши бизнес-хищники выйдут на западные рынки, станут там более цивилизованными и моральными, а затем вытянут за собой и всю страну. Но где аргументы в пользу того, что будет как-то иначе?