У Медведева обвинили жару в отключении электричества в Крыму

Причиной аварийного отключения линий электропередач на территории оккупированного Россией Крыма стала "аномально высокая" температура воздуха в Краснодарском крае. Об этом сообщило министерство энергетики России, передает "Интерфакс".

По словам заместителя министра Андрея Черезова, "отключились две линии 500 кВ, от которых пошли отключения на территории юга, и, соответственно, под ограничения по автоматике попала республика Крым". Он также отметил, что никакого повреждения оборудования, в частности, на энергомосте не было.

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В свою очередь, позже стало известно, что ПАО "ФСК ЕЭС" сообщила о возобновлении всех линий электропередач, снабжающих оккупированный Крым. "Все линии уже включены, идет набор нагрузки", - сказали в компании.

Как сообщал УНИАН, в аннексированном Крыму в крупнейших городах полуострова сегодня днем отключилось электроснабжение. Света не было в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.