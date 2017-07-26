На Днепропетровщине похоронили погибшего из-за стрельбы бойца АТО

На Днепропетровщине похоронили погибшего в стрельбе в центре Днепра бойца АТО Алексея Вагнера. Об этом в Facebook пишет Юлия Коваль.

"Прошел войну. Один из первых. С самого начала. Ранение. И вот так в мирном городе... Настоящий Герой не любит говорить о войне, Лёша не любил. У него было очень много планов... Он сегодня собрал огромное количество людей", - пишет Коваль.

Читайте такжеРаненый в результате перестрелки в Днепре адвокат рассказал о причинах инцидента

Как сообщал УНИАН, в больницы Днепра находятся четверо мужчин, подозреваемых в расстреле участников АТО в ресторане «Дом», в результате которого двое людей погибли, еще пятеро человек получили ранения. Двое пострадавших из четырех сейчас задержаны (по ст. 208 Уголовного кодекса) – их взято под охрану в лечебном учреждении. Роль еще двух участников конфликта, которые находятся в больнице, изучает следствие.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 г.н.). Также ранения в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО, который сейчас тоже находится в больнице. Трое из пострадавших нападавших – жители Днепропетровской области. Еще один – иностранный гражданин.