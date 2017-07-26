В Киеве 26-28 июля усилят охрану общественного порядка - полиция

В Киеве охрану общественного порядка во время проведения массовых мероприятий с 26 по 28 июля будут обеспечивать более 4 тыс. правоохранителей.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

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"Чтобы не допустить никаких грубых нарушений публичной безопасности в городе Киеве в течение этих дней будет привлекаться достаточное количество правоохранителей. Планируется значительно увеличить количество нарядов, в случае возникновения нештатной ситуации, полицейские будут действовать решительно и принципиально", - заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Так, для охраны общественного порядка во время проведения 26 июля на НСК "Олимпийский" футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) будет привлекаться более 1300 правоохранителей.

Охрану общественного порядка во время Крестного хода, который состоится 27 июля и 28 июля, обеспечат около 3 тыс. правоохранителей.

"В эти дни силовые ведомства будут работать в усиленном режиме с целью обеспечения высокого уровня защиты и охраны жизни, прав и свобод и законных интересов граждан. Полиция усилит патрулирование во всех местах активного скопления людей, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена", - добавил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.