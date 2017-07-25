На Житомирщине за 13 миллионов гривень купят шесть домов семейного типа - ОГА
2,6 млн грн из государственного бюджета получила Житомирщина на приобретение жилья для домов семейного типа.
На Житомирщине за 13 млн грн приобретут шесть домов семейного типа. Об этом УНИАН сообщила начальник отдела по вопросам социальной защиты, опеки и попечительства детей службы по делам детей Житомирской облгосадминистрации Людмила Пастушенко.
Читайте такжеБолее 11 тысяч граждан получили правовую помощь в центрах Житомирщины с начала года - ОГА«Работа только начинается. Мы получили средства и будем объявлять тендер на приобретение шести домов семейного типа. Жилье должно быть приобретено до конца года», – сообщила Пастушенко.
В частности, жилье для детских домов семейного типа планируется приобрести в Житомирском и Радомышльском районах, а также в городах Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский.
Напомним,детский дом семейного типа – отдельная семья, которая создается по желанию супругов или отдельного лица, не состоящего в браке, которые берут на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.