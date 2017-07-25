На Житомирщине за 13 миллионов гривень купят шесть домов семейного типа - ОГА

На Житомирщине за 13 млн грн приобретут шесть домов семейного типа. Об этом УНИАН сообщила начальник отдела по вопросам социальной защиты, опеки и попечительства детей службы по делам детей Житомирской облгосадминистрации Людмила Пастушенко.

Читайте такжеБолее 11 тысяч граждан получили правовую помощь в центрах Житомирщины с начала года - ОГА«Работа только начинается. Мы получили средства и будем объявлять тендер на приобретение шести домов семейного типа. Жилье должно быть приобретено до конца года», – сообщила Пастушенко.

В частности, жилье для детских домов семейного типа планируется приобрести в Житомирском и Радомышльском районах, а также в городах Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский.

Напомним,детский дом семейного типа – отдельная семья, которая создается по желанию супругов или отдельного лица, не состоящего в браке, которые берут на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.