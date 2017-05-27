В Житомире состоялись семейные фестивали "Город профессий" и "Family City work"

Сегодня, 27 мая, в исторической части Житомира - на Замковой горе и на улице Михайловской состоялись семейные фестивали "Город профессий" и "Family City work". Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, Замковая гора и улица Михайловская сегодня превратились в профориентационно-образовательные пространства для детей и их родителей.

Каждый участник мероприятий получил символические «паспорт» или «трудовую книгу», и имел возможность освоить любую профессию, за что получал так называемые «деньги», которые потом можно было обменять на подарки.

Так, на улице Михайловской состоялся семейный фестиваль «Family City work», который был посвящен Международному дню защиты детей и проходит в городе уже четвертый раз.

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«В этом году мы немного изменили подход к организации. Наш семейный фестиваль направлен на поддержку семейного бизнеса. И возможно профессии, которые сегодня освоят дети станут для них стартапом в жизни, а родители вероятно увидят себя в другой специальности или иной профессии», - цитирует пресс-служба Житомирского горсовета организатора фестиваля «Family City work» Елену Хачатрян.

Также в исторической части Житомира на Замковой горе развернулся импровизированный «Город профессий», в рамках которого мастер-классы для детей провели спасатели, пожарные, кинологи, взрывотехники, полицейские, врачи, социальные работники, строители, парикмахеры и другие специалисты.

В обоих фестивалях приняли участие несколько сотен житомирских семей, которые осваивали новые для себя профессии.