Мать пленного российского военного Агеева встретилась с консулами РФ - адвокат

Мать задержанного российского военного Виктора Агеева Светлана встретилась с консулами Российской Федерации в Украине. Об этом сообщил адвокат задержанного Виктор Чевгуз, передает "Громадське радіо".

Адвокат рассказал, что сегодня он со Светланой Агеевой был на приеме в Администрации президента Украины. После этого они поехали в посольство РФ в Киеве. «Разговор шел, в основном, насчет юридических вопросов», — сказал он.

На вопрос о том, пообещали ли дипломаты помочь, адвокат ответил, что они сказали: «Это наша обязанность. Да, мы обратились. Сначала нам отказали во встрече…»

По словам Чевгуза, дипломаты показали письмо-отказ о том, что на первоначальном этапе расследования, пока не будут проведены все неотложные следственные оперативно-розыскные действия, свидание невозможно, а после 24 числа свидание может состояться.

«Агеев находится под стражей в Луганской области. Это не юрисдикция консульства в Киеве, это юрисдикция консульства в Харькове. Поэтому посольство оперативно связалось с харьковчанами. Они связались со мной, мы договорились о совместных действиях. Они сказали, что окажут не только юридическую помощь, но и помощь в покупке необходимых вещей», — отметил адвокат.

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Договор с адвокатом подписала мать Агеева – Светлана Агеева. Вопрос об оплате его услуг, по словам самого адвоката, является конфиденциальным.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком в Луганской области. 28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев прошлого года "уволился в запас".

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.