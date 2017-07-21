Сторонники кондиционеров выиграли "битву" у тех, кому всегда холодно - опрос УНИАН

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 43% наших читателей заявили, что часто сталкиваются с конфликтными ситуациями из-за кондиционеров или проветривания в жаркую погоду. При этом в этой бесконечной битве они на стороне тех, кто настаивает на использовании этих «средств» борьбы с жарой.

Те, кто жалуется на включенные кондиционеры, немного уступили – их 29%.

При этом 28% наших читателей ответили, что их эта проблема не беспокоит.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие выходные в Украине ожидаются грозы и жара до +35°.

В то же время по долгосрочным прогнозам погоды на август 2017 года, первые числа месяца будут жаркими, на территории нашей страны воздух прогреется до +30...+33°.

Однако в середине месяца ожидается незначительное похолодание до +23...+26º.

Во второй декаде месяца погода порадует украинцев умеренной температурой в пределах +25...+28°. Конец месяца ожидается достаточно прохладным до +23°.