Сторонники кондиционеров выиграли "битву" у тех, кому всегда холодно - опрос УНИАН
43% «за» и 29% «против» - таковы результаты опроса на сайте УНИАН относительно позиции в конфликтах из-за работы кондиционеров в жару.
Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 43% наших читателей заявили, что часто сталкиваются с конфликтными ситуациями из-за кондиционеров или проветривания в жаркую погоду. При этом в этой бесконечной битве они на стороне тех, кто настаивает на использовании этих «средств» борьбы с жарой.
Те, кто жалуется на включенные кондиционеры, немного уступили – их 29%.
При этом 28% наших читателей ответили, что их эта проблема не беспокоит.
Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие выходные в Украине ожидаются грозы и жара до +35°.
В то же время по долгосрочным прогнозам погоды на август 2017 года, первые числа месяца будут жаркими, на территории нашей страны воздух прогреется до +30...+33°.
Однако в середине месяца ожидается незначительное похолодание до +23...+26º.
Во второй декаде месяца погода порадует украинцев умеренной температурой в пределах +25...+28°. Конец месяца ожидается достаточно прохладным до +23°.