В Житомире полиция проводит обыски в кабинетах горсовета

В Житомире сегодня, 21 июля, сотрудники полиции проводят санкционированные обыски в кабинетах одного из управлений Житомирского городского совета.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, обыски проводят следователи Житомирского отдела полиции с привлечением оперативников управления защиты экономики в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст.366 УК Украины (служебный подлог).

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Обыскивают одно из коммунальных хозяйств городского совета.

В частности, полиция проверяет проведение тендеров по ремонтным работам в Житомире.