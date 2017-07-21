В Житомире полиция проводит обыски в кабинетах горсовета
13:39, 21 июля 2017Общество
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Правоохранители проводят обыск одного из коммунальных хозяйств городского совета.
Полиция проверяет проведение тендеров по ремонтным работам в Житомире / фото УНИАН
В Житомире сегодня, 21 июля, сотрудники полиции проводят санкционированные обыски в кабинетах одного из управлений Житомирского городского совета.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, обыски проводят следователи Житомирского отдела полиции с привлечением оперативников управления защиты экономики в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст.366 УК Украины (служебный подлог).
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Обыскивают одно из коммунальных хозяйств городского совета.
В частности, полиция проверяет проведение тендеров по ремонтным работам в Житомире.
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