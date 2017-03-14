В Житомирском горсовете из-за задержания руководителя КП следователи устроили обыск

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, обыски провели 13 марта. «В Житомирском городском совете правоохранители проводят обыск, изымаются документы”,- сказала Гоша.

По ее словам, обыски связаны с тем, что в Житомире следователи прокуратуры совместно с СБУ в области задержали заместителя руководителя коммунального предприятия с взяткой на сумму 20 тыс. грн.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, заместитель директора коммунального предприятия одного из горсоветов области требовал у директора общества с ограниченной ответственностью неправомерную выгоду, пообещав привлечь его к выполнению субподрядных работ на объектах коммунальной собственности, которые должны проводиться за средства городского бюджета.

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13 марта в 16.00 на территории Житомирского парка культуры и отдыха им. Гагарина в Житомире следователями прокуратуры области совместно со спецподразделением «К» регионального управления СБУ задержали заместителя директора коммунального предприятия во время получения им неправомерной выгоды на сумму 20 тыс. грн. Неправомерная выгода изъята.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

За преступления такой категории предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.