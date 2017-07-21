В Конотопе объявлен траур по трем бойцам 58-й ОМБр, погибшим в зоне АТО

В городе Конотоп Сумской области сегодня объявлен траур по трем бойцам 58-й Сумской отдельной мотопехотной бригады, погибшим в зоне проведения антитеррористической операции 19-20 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конотопского городского совета, соответствующее распоряжение 20 июля подписал Конотопский городской голова Артем Семенихин.

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«С целью почтения памяти защитников Украины, погибших в зоне АТО 19-20 июля 2017 года, 21 июля 2017 года в городе Конотоп объявлено днем траура. Просим почтить память погибших минутой молчания», - говорится в сообщении.

Как стало известно, среди 9 украинских воинов, погибших в эти два дня, трое - бойцы 58-й Сумской ОМБр, которые подорвались на неизвестном вражеском устройстве.

«Все родственники погибших оповещены, сотрудники Генштаба в ближайшие двое суток доставят тела героев родным и близким», - отмечает пресс-служба горсовета.