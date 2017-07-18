В Киеве завтра могут ограничить вход на три станции метро из-за концерта Depeche Mode

В Киеве завтра, 19 июля, вечером могут ограничить работу трех станций метро в связи с концертом группы Depeche Mode на НСК «Олимпийский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

В частности, отмечается, что после окончания концерта предусмотрены дополнительные резервные составы для выдачи их на линии в случае необходимости.

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«Кроме этого, возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - говорится в сообщении.