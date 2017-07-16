Шесть стран пригрозили бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре - СМИ

Шесть арабских государств обратились к FIFA с призывом лишить Катар права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.

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Глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили, что Катар не может обеспечить на должном уровне безопасность болельщиков, поскольку является "базой для террористов".

"Эти страны предупредили FIFA о рисках для болельщиков и игроков в Катаре", - заявил Инфантино.

Указанные страны пригрозили в противном случае бойкотировать первенство.

Напомним, с Катаром разорвали дипломатические отношения Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, а также Мальдивские острова, Коморские острова, Маврикий и Мавритания.

Власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта Катара выдвинула список требований, который содержит 13 пунктов, среди которых прекращение связей с Братьями мусульманами и Аль-Каидой, Исламским государством, Хезболлой, разрыв дипотношений с Ираном и закрытие англоязычной версии телеканала Al Jazeera.

Катар категорически отверг все эти требования, назвав их неприемлемыми, нереалистичными и недопустимыми.