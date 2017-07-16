Геращенко рассказал, сколько оружия на руках у украинцев

Народный депутат, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина" рассказал, сколько единиц оружия сегодня на руках у украинцев.

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"Официально – 900 тысяч. Из них порядка 130 тысяч – нарезных и около 800 тысяч с копейками – гладкоствольных. Что касается, сколько незарегистрированного оружия – точной цифры нет. На сегодня у нас разрешен любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрыто", - сообщил он.

"Цифры могут быть разные, но все они не являются точными", - добавил он.

Геращенко также заявил, что выступает за проведение в Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после принятия закона о свободном обращении оружия возможно увеличение ее незаконного применения.