МИД выясняет информацию об убийстве двух украинцев на пляже в Хургаде

Министерство иностранных дел Украины выясняет информацию о якобы убийстве двоих украинцев на пляже Красного моря в Хургаде (Египет).

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул проверяет эту информацию во взаимодействии с полицией, но пока нет оснований подтверждать это сообщение", - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН, двое украинских туристов были убиты и еще четверо других туристов травмированы в результате нападения человека с ножом на курорте в Хургаде. Также сообщается, что мотивы совершения нападения все еще выясняются в рамках расследования.

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По предварительным данным следствия, нападавший приплыл с публичного пляжа, чтобы попасть на пляж отеля на курорте.

Как известно, 4 июля 2017 года парламент Египта продлил на три месяца чрезвычайное положение в стране. Впервые в 2017 году чрезвычайное положение было введено 10 апреля. В связи с этим МИД рекомендовал украинцам пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта на протяжении срока действия введенного чрезвычайного положения, и по возможности воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью.

Украинские дипломаты объясняли, что "упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в т.ч. ИГИЛ, теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направлены против гражданских лиц, в т.ч. с учетом их религиозной принадлежности".