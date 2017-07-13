А Васька слушает, да ест

Нам стоит признаться себе в том, что мы большие и неисправимые оптимисты, если речь заходит о будущем нашей страны. Говоря о нас, я имею в виду большинство, наше коллективное «я». С этого нужно начинать. "Все-равно когда-то, рано или поздно, все будет хорошо", - говорим мы себе. Ведь сколько бы невзгод и проблем не выпадало на наши головы, мы, признаемся, верим, что когда-то это вознаградится. Что светлое будущее все-таки наступит. Мы столько натерпелись, настрадались - мы этого заслужили. Мы выстояли революции, мы даем отпор в гибридной войне с Россией. Столько людей погибло, хороших людей. Столько слез и крови пролито. Неужели все это - зря? Должна же ведь быть справедливость... Да, мы можем критиковать ситуацию, жаловаться, но мы так думаем, не так ли?

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Я к чему. Оптимизм – это хорошо, он придает энергии. Вера в светлое будущее – тоже. Но есть ведь побочное действие. Обратной стороной медали подобного самовнушения становится то, что мы готовы таким образом «немножко подождать». И это «немножко» постоянно оттягивается. Так как проблемы по умолчанию «временные» и когда-то все равно «все будет хорошо», можно пока жить «как получается». Правильно жить начнем как-то потом.

Ведь наступит день, когда война на Донбассе «рассосется». Она же не вечная! Когда-то запустятся уж настоящие реформы. Когда-то украинцы станут грамотными избирателями и получат нормальную власть. Избранники перестанут воровать, ссориться, драться. Давать и брать взятки, незаконно заниматься бизнесом. Начнут мирно отдавать булаву, перестанут узурпировать власть и строить диктатуры. Это все когда-то потом, в будущем... На крайний случай, потерпим еще поколение. Может, мы этого уже не застанем, да и черт с ним - уж наши дети точно возьмутся за ум и будут жить лучше. Нужно просто потерпеть.

Хорошо жить начнем потом…

А годы идут. Один ждет, продолжает верить в будущее. Второй со временем просто смирился. Третий, смотря на облезлые улицы и нищету, устает, снимает очки и, протерев глаза, решает идти собирать чемодан. А четвертый (о нем, собственно и речь), имея допуск к легендарному корыту (кто повыше) и какому-то маленькому тазику (кто пониже), идет немножко на компромисс собой и решает просто пока что пожить как человек. Мол, все так делают. Благо, есть для этого возможность - почему бы нет. «Нет, вот я еще немножечко съем, наберусь сил, и начну делать добрые дела», - думает он.

И эта коллективная прокрастинация, закапывание головы в песок, этот коллективный маразм – неизбежно ведут к тому, что ничего, собственно, не меняется в глобальном плане. Более того, потихоньку становится хуже - «нормальные» страны ведь тем временем развиваются. Но трагичнее всего, что и внешние проблемы никуда не деваются. Они не «рассасываются». У нас под боком – огромная машина смерти, и ее – ржавую и облезлую, но еще живую - после простоя снова завели. И направлена она на нас.

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Становится сложно не замечать, как Украине прямым текстом советуют – нет, орут нам прямо в уши – «Возьмитесь наконец-то за ум! Займитесь делом! Боритесь со своим главным врагом – коррупцией! Проводите реформы, и быстро – вы в состоянии войны! Вы должны быть сильными! Вам не видать ни инвесторов, ни любого развития и лучшей жизни, если оставить все так, как есть». Таков месседж, если очень упростить, звучащий в наш адрес. Сегодня в очередной раз об этом нам сказали и лидеры ЕС, приехав в Киев.

Но смотря на цирковые представления в Раде последних дней (как, кстати и сегодняшнего), на бегающие взволнованные глаза неприкасаемых, закрадывается мысль о том, что этот месседж не находит своей аудитории. Не до этого. «Вы советуйте, а у нас тут свои, тоже очень важные, дела», - читается в их глазах. Ясно, ведь в ситуации бардака легко найти дыру для личного обогащения – на всех уровнях. Да никто и не заметит! Их можно понять, ведь главное в жизни – это семья, в конце концов. А людей бабы еще нарожают. Так они думают?

«А Васька слушает, да ест», - писал Крылов.

Все понимают, что у нас очень много проблем и в такой ситуации нельзя быть беспечным. Бездействие и надежда на авось, откладывание важных проблем сегодня убивают в прямом смысле слова – день за днем – как на фронте, так и в тылу в виде смертей из-за низкого уровня жизни. Но, к сожалению, отказаться от прошлых привычек, судя по всему, слишком сложно. Да и срабатывает пресловутая коллективная безответственность.

«У нас такая жизнь, бл...дь, с этой дебильной страной», - хорошо описал ситуацию один далеко не последний народный избранник. «Так почему в этой стране именно я обязан жить правильно?». Наверное, так он подумал?

Тарас Сидоржевский