Немецкие СМИ: оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей

Сепаратисты на оккупированных территориях востока Украины удерживают сеть так называемых трудовых лагерей. По данным немецкой радиостанции Deutschlandfunk, обнародованным в эфире в четверг, 13 июля, в этих лагерях тысячи заключенных в так называемых "ДНР/ЛНР" принуждаются к бесплатному труду, передает Deutsche Welle.

Группа правозащитников, которая мониторила ситуацию в самопровозглашенных республиках, и на которую ссылается Deutschlandfunk, указывает, что доходы от принудительного труда в таких лагерях составляют до 500 тысяч евро в месяц. Эти средства используются для финансирования сепаратистов на Донбассе.

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Самопровозглашенные правительства так называемых "ДНР/ЛНР" на запрос относительно наличия и функционирования лагерей немецкой радиостанции не ответили.

Правозащитники и журналисты исходят из того, что в лагерях на Востоке Украины содержатся до 10 тысяч заключенных. Многие из них не имели оснований для попадания в такие лагеря. Указывается, что частично речь идет о лицах, осужденных к весне 2014 года украинскими судами к лишению свободы. В настоящее время эти люди или уже должны отбыть сроки наказания, либо к ним должна быть применена амнистия или иное смягчения наказания, как принималось в Украине.

На обнародованной DLF карте видно, что лагеря находятся на неконтролируемой Украиной территории Луганской области, в частности, в городах Луганск, Алчевск, Брянка, Перевальск, Петровское.

Как известно, в этих и других городах Луганской области, которые не контролируются украинским правительством, находятся учреждения исполнения наказаний Государственной пенитенциарной службы Украины. В частности, в Луганском учреждении исполнения наказаний № 17, по данным правозащитников, отбывают наказание около 1470 человек, в Брянковской исправительной колонии № 11 - 470 человек, в Перевальськой исправительной колонии №15 - 500 человек, Алчевской исправительной колонии № 13 - 215 человек, в Краснолучской исправительной колонии №19 - 780 человек, Суходольской исправительной колонии №36 - 600 человек, в Свердловской исправительной колонии №38 - 550 человек.