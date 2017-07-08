Магические семерки: в Днепре поженилось рекордное количество пар



В магию трех семерок верит настолько много людей, что вчерашний день стал настоящим свадебным бумом в Днепре и по всей стране. Именно 7.07.17 поженилось рекордное количество пар за все годы независимости Украины, передает dp.vgorode.ua

Читайте такжеВ Киеве в день "счастливой семерки" ожидается свадебный бумДворцы бракосочетаний Днепра по числу молодоженов обогнали даже столицу. Если в Киеве на 7 июля зарегистрировалось 400 браков, то в Днепре - 421.

При том, что в самый магический день тысячелетия 07.07.07 больше всего пар расписалось в Киеве - 317, что на сотню меньше показателей вчерашней свадебной лихорадки.