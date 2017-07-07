Расчетная палата и НАБУ проверяют Госкино Украины на коррупцию (видео)

Антикоррупционные органы взялись за Госкино. Детективы НАБУ уже изучают схемы хищения денежных средств и получения взяток работниками учреждения, а Счетная палата ищет нарушения в завышенных сметах фильмов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Главный финансово-контрольный орган Украины Счетная палата начал аудит деятельности Госкино. Контролеры хотят выяснить, как за последние три года расходовались государственные средства на развитие отечественного кинематографа. Прежде всего будут пересчитывать сметы заявленных фильмов и сопоставлять их с рыночными ценами на кинопроизводство. Результаты обещают обнародовать уже осенью.

"Безусловно, мы будем проверять сметы фильмов. Ну, во-первых, объем финансирования, это, как правило, софинансирование, как стороны придерживаются соглашения, сколько дает государство, сколько частные инвесторы. А также мы будем проверять эти сметы на предмет их завышения, возможно, их неэффективных и незаконных трансакций", - пояснил контролер Игорь Заремба.

Деятельностью Филиппа Ильенко и его подчиненных заинтересовались после расследования ТСН о коррупции в Госкино. Министр культуры Украины ждет результатов проверки и уверен, что коррупция будет преодолена. "В части, скажем там, какой-то коррупционной составляющей – сейчас она идет как раз, насколько я знаю, Счетная палата зашла активно в работу на Госкино. Есть другие органы, которые заинтересовались всем процессом, мы доверимся им. Если будут какие-то конкретные решения, конкретная ситуация и фактаж – очевидно, мы должны реагировать", - пояснил Евгений Нищук.

Схемы присвоения государственных средств в Госкино ничем принципиально не отличаются от строительства дорог или мостов – об этом говорят и кинопродюсеры, и обычные работники отрасли. На комиссию подают фильм в несколько раз с завышенной сметой. Деньги выделяются, и делятся между всеми участниками сделки. Кто-то снимает дешевое кино, кто-то покупает новый джип. "Мне приходилось участвовать в проектах исторического характера, где мы строили все сами. И все это описывалось, будто мы арендовали все эти замки, церкви, и весь материал был камень, золото, мрамор. Мы нигде не экономили, соответственно, писали 300-500 тысяч, а потратили 100 гривен", - признался на условиях анонимности один из участников такой сделки.

Знатоки отрасли говорят, что львиную долю ассигнований на развитие українськго киноискусства "осваивают" таким образом два-три продюсеры. Эффективность, с которой режиссеры и продюсеры тратят средства, тоже вызывает сомнения. Специализированный сайт "Медианяня", например, сравнил потраченные средства с кассовыми сборами. К примеру, фильм Владимира Филиппова "Тот, кто прошел сквозь огонь" с бюджетом в 2 миллиона долларов вернул в Госкино 99 тысяч гривен.

Читайте такжеОсенью в Раду может быть внесено новое представление на Мосийчука - Луценко

Это не помешало поручить тому же продюсеру создании еще одной ленты - "Оккупация". На нее Филиппов получил от ведомства Ильенко 12 миллионов. А потом начались метаморфозы: сменили режиссера, изменили актеров и... тишина. Сняли этот фильм и кто его видел – не известно. Дела дошли до парламента, депутаты требуют усилить контроль. "Прежде всего, общественный контроль, особенно в области распределения денег на фильмы. Как минимум, есть несколько способов доказать, что деньги были потрачены правильно – это результаты", - утверждает Александр Бригинец.

Запросы от депутатов получили и в НАБУ. Там говорят, что следователей интересуют не только эпизоды с распилом бюджетов, а коррупция при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов. Хотя председатель Госкино Филипп Ильенко почем-то любые проверки своего ведомства отрицает. "Счетная палата сейчас не проводит никаких проверок", - убеждает он. Но подтверждает, что это был последний раз, когда люди под его председательством раздавали деньги. С осени вступит в силу новый закон о кино и, вероятно, механизм распределения государственных средств станет более прозрачным.