Князев подписал приказ о создании в Украине полицейской академии

Сегодня подписан приказ и утверждено положение о создании в Киеве полицейской академии Национальной полиции Украины по адресу ул. Народного ополчения, 9.

Как сообщает глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook, во время первого набора планируется принять 500 полицейских, в дальнейшем набор будет составлять 1000-1200 курсантов.

«Основная цель: хочешь стать офицером полиции - послужи патрульным, проявления себя, пойми, что это твоя профессия. Полицейский по зову сердца, а не по уговорами родителей и друзей», - считает Князев.

По его убеждению, создание полицейской академии значительно уменьшит количество брака при тяжелой процедуры - кадровом отборе.

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Князев считает, что со временем граждане «перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, не заинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме».

«Мы провели анализ и видим, что больше всего жалоб на действия или бездействие полиции от граждан именно в этом направлении», - добавил он.

Председатель Нацполиции сообщает, что предлагается новая система набора.

«Пришел в полицию - поработал патрульным или на других рядовых должностях (кроме некоторых специфических подразделений). По зову сердца и при наличии профессиональных качеств можем рекомендовать для обучения в вузах системы МВД патрульного 1-3-летнего опыта. И тогда он в полной мере сможет понять: стационарная или дистанционная форма обучения, но он уже мотивирован», - написал Князев.