Шкиряк о запрете на въезд российским артистам: "чище будет воздух"

Советник главы МВД Зорян Шкиряк прокомментировал недопуск в Украину ряда российских исполнителей, чьи выступления были ранее запланированы, сообщает "112 Украина" .

"Я думаю, чем более жестко будет действовать СБУ в контексте запрета въезда тех российских певцов, которые посещали аннексированный Крым, незаконно пересекли границу Украины, тем чище будет наш воздух от этой российской гадости. Поэтому в данной ситуации мы абсолютно четко применяем те методы, которые присущи любой цивилизованной стране, которая находится в конфликте с агрессором, в вооруженном конфликте. Я вообще сторонник достаточно жестких методов по обеспечению безопасности нашего государства, в том числе через российских музыкантов. Я радуюсь, когда в Украину приезжает Макаревич, Гребенщиков, но не когда едет весь этот рашистский хлам, который потом называет себя голубями мира, а по сути поддерживает агрессию, говорит, что Крым российский, потом появляется здесь", - выразил свое мнение Шкиряк.

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"Я сейчас с радостью езжу в машине и слушаю украинские станции, где прекрасная украинская музыка, где практически не звучит русский контент. Это дает возможность и нам развиваться и, слава Богу, не уничтожать мозг наших детей", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украину запретили въезд целому ряду российских музыкантов. Среди них: Найк Борзов, Дельфин и Anacondaz.