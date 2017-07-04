В Италии суд будет избирать меру пресечения для задержанного бойца АТО Маркива

08:58, 04 июля 2017
Общество
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Мужчину подозревают в причастности к убийству итальянского журналиста.

суд должен начаться в 10:00 по местному времени / facebook.com/Marcus.Sweet

В Италии сегодня стартует суд по избранию меры пресечения для бойца АТО Виталия Маркива, передает ТСН.

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Отмечается, что Маркива подозревают в причастности к убийству фотографа на Донбассе. Суд должен начаться в 10:00 по местному времени.

Как сообщал УНИАН ранее, «Дата судебного заседания (относительно избрания меры пресечения Маркиву – УНИАН), по предварительной информации, назначена на 4 июля, предварительно в 10.00 (по местному времени), но могут быть и изменения, и суд принимает решение, когда ему открывать заседание», - сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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Теги: #дело Маркива#задержание бойца АТО в Италии