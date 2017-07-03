ГПУ завершает расследование в отношении мэра Бучи по подозрению в земельных махинациях

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ завершается досудебное расследование в уголовном производстве в отношении действующего городского головы и секретаря Бучанского городского совета Киевской области, а также бывших начальников отдела Госкомзема в городе Буча.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что чиновники подозреваются в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Как установлено следствием, служащие в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что причинило ущерб государству на общую сумму более 390 миллионов гривен.

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С учетом дополнительно полученных в уголовном производстве доказательств (заключений оценочно-земельной экспертизы и т.д.) и установленных фактических обстоятельств совершенного преступления, органом предварительного расследования составлено и перепредьявлено виновным лицам окончательное подозрение.

В настоящее время Генеральной прокуратурой Украины подготовлены процессуальные документы для завершения досудебного расследования, составлен обвинительный акт, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в суд.

Санкцией статьи, инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении председателю города Буча Анатолию Федоруку и секретарю Бучанского городского совета в незаконной передаче в собственность земель лесного фонда.

Глава Генпрокуратуры заявил, что им инкриминируется незаконная передача в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн грн, а секретарю совета - 1,024 га, который в отсутствие Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда.

13 октября по ходатайству прокуратуры Печерский суд Киева избрал председателю и секретарю Бучанского горсовета меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать места жительства с 22.00 до 7.00 с применением электронного средства контроля (так называемый «браслет»).

25 октября Печерский райсуд Киева отстранил Федорука от занимаемой должности мэра Бучи.

24 ноября Апелляционный суд Киева признал незаконным это решение.

21 декабря Печерский райсуд повторно избрал домашний арест в качестве меры пресечения Федоруку.