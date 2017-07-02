ГПУ: Италия не направляла Украине запросов об украинском бойце Маркиве

Италия не направляла в Украину запросов ни о правовой помощи для допроса украинского военного Виталия Маркива, ни в целом запроса в отношении него.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в эфире телеканала "112 Украина".

Он сообщил, что украинская сторона связалась с Италией с самого утра и донесла до них "четкий сигнал", что "в рамках уголовного производства в Украине, которое расследуется СБУ, нами не обнаружено никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что указанный обстрел, приведший к гибели итальянского журналиста, мог быть осуществлен с украинской стороны".

Читайте такжеГеращенко допустил причастность России к задержанию украинца в Италии

Енин сообщил, что в Украине уже допросили ряд свидетелей, указавших на ведение в тот день перекрестного огня.

Ранее сообщалось, что Маркива задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли около Славянска в мае 2014 года. В Нацгвардии сказали, что Маркив является заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.