В МИД выясняют возможное наличие украинцев среди пострадавших в ДТП в Баварии

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Баварии (Германия).

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

«ДТП автобуса неподалёку от Мюнхена. Консул в контакте с полицией выясняет, нет ли среди пострадавших украинцев», - заявили дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, в Баварии автобус столкнулся с грузовиком, более 30 человек пострадали. 17 человек из числа пассажиров автобуса считаются пропавшими без вести.

Согласно предварительным данным, автобус, следовавший с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшийся грузовик. В автобусе находились 46 пассажиров и два водителя.