В МИД выясняют возможное наличие украинцев среди пострадавших в ДТП в Баварии

12:26, 03 июля 2017
Общество
439 0

Консул в контакте с полицией выясняет, нет ли среди пострадавших украинцев.

Иллюстрация / REUTERS

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Баварии (Германия).

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

«ДТП автобуса неподалёку от Мюнхена. Консул в контакте с полицией выясняет, нет ли среди пострадавших украинцев», - заявили дипломаты.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Татарстане: в результате столкновения фуры и автобуса погибли 14 людей (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, в Баварии автобус столкнулся с грузовиком, более 30 человек пострадали. 17 человек из числа пассажиров автобуса считаются пропавшими без вести.

Согласно предварительным данным, автобус, следовавший с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшийся грузовик. В автобусе находились 46 пассажиров и два водителя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #МИД#украинцы#ДТП в Баварии