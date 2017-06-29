Среди раненых боевиков "ДНР" жители села на Черниговщине узнали своего земляка (видео)

Среди раненых боевиков "ДНР" жители села Лукнив Черниговской области узнали своего земляка.

Об этом говорится в сюжете программы «Спецкор» на телеканале 2+2.

Юрий Михайленко рассказал, что родом из села Лукнив, попал на Донбасс с территории России, записался в наемники через сайт. Ему обещали вознаграждение – 100 долларов за неделю.

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Сестра боевика Валентина узнала родного брата. По ее словам, от него уже два года нет никакой информации. При этом на видео Юрий заявляет, что воюет в рядах «ДНР» лишь полтора месяца.

По словам Валентины, сейчас на фронте за Украину воюет ее муж и в том, что самые родные для нее люди стояли там по разные стороны, не может поверить.

В школе, где учился Юрий, рассказали, что он уже давно уехал на заработки в Россию.