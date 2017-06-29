Среди раненых боевиков "ДНР" жители села на Черниговщине узнали своего земляка (видео)
Сестра боевика Валентина узнала родного брата. По ее словам, от него уже два года нет никакой информации.
Среди раненых боевиков "ДНР" жители села Лукнив Черниговской области узнали своего земляка.
Об этом говорится в сюжете программы «Спецкор» на телеканале 2+2.
Юрий Михайленко рассказал, что родом из села Лукнив, попал на Донбасс с территории России, записался в наемники через сайт. Ему обещали вознаграждение – 100 долларов за неделю.
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Сестра боевика Валентина узнала родного брата. По ее словам, от него уже два года нет никакой информации. При этом на видео Юрий заявляет, что воюет в рядах «ДНР» лишь полтора месяца.
По словам Валентины, сейчас на фронте за Украину воюет ее муж и в том, что самые родные для нее люди стояли там по разные стороны, не может поверить.
В школе, где учился Юрий, рассказали, что он уже давно уехал на заработки в Россию.