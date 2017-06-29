В российской колонии пытали и довели до самоубийства 20-летнего украинца - СМИ

В исправительной колонии №2 Тюменской области (Россия) пытали и довели до самоубийства 20-летнего гражданина Украины Станислава Трунякова.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на правозащитника Владимира Осечкина.

Отмечается, что 25 июня Труняков был обнаружен повешенным в одной из камер без признаков насильственной смерти. Он был осужден на 7 лет по обвинению в перевозке партии наркотиков.

По словам Осечкина, в колонии местные криминальные авторитеты вымогали у Трунякова деньги, угрожая побоями и изнасилованием и, в конце концов, довели до суицида.

«Три дня назад к нам на «горячую линию» Gulagu.net поступило сразу несколько сообщений от разных людей, которые находятся в колонии №2 Тюменской области, и все они не в восторге от коррупционного сращивания криминальных авторитетов и недобросовестных сотрудников учреждения. Они сообщили о том, что молодого парня, 20-летнего Станислава, довели до самоубийства: в отношении него были унижения, пытки, его жестоко несколько раз избивали так называемые смотрящие в этой колонии, у него вымогали денежные средства», - сообщил он.

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По словам правозащитника, сначала у Трунякова потребовали 50 тыс. руб., он обратился к родственникам и друзьям, и ему перечислили деньги, но потом требования увеличились.

«Ему практически не давали нормально спать, он спал по 3-4 часа в сутки. Криминальные авторитеты заставляли его стирать свои грязные вещи, убираться за ними, готовить им еду, приносить кофе. После несколько месяцев нахождения в таких условиях молодой человек был сломлен. Я квалифицирую действия этих бандитов как целенаправленное доведение до суицида», - подчеркнул Осечкин.

По информации одного из источников в колонии, за несколько часов до самоубийства Труняков обращался к сотрудникам администрации колонии, просил предоставить ему безопасное место, оградить его от криминалитета, добавил правозащитник.

«Но, как я понимаю, эти сотрудники, связавшись с начальником колонии Гейсом Гулиевым, молодому человеку отказали в защите. Они сказали, чтобы он сам решал свои проблемы. К сожалению, молодой человек остался без поддержки со стороны государства, должностных лиц, остался один на один с бандитами. Просить деньги у семьи, которая и без того уже из-за него была в долгах, он не стал. И самоубийство произошло из-за преступной халатности администрации учреждения», - считает Осечкин.

Он также добавил, что направил соответствующее заявление прокурору региона и в Следственный комитет, с требованием возбудить уголовные дела как в отношении представителей криминалитета, которые издевались над парнем и довели его до суицида, так и в отношении сотрудников колонии.

По информации Осечкина, следователи проводят проверку, они допрашивали и сотрудников, и ряд осужденных. Кроме того, по его словам, центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний России проводит свою служебную проверку.