В Одессе из-за карантина к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли люди, полиция пускает по два человека (фото)

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200.

В Одессе из-за карантина возложить цветы к Дому профсоюзов, в котором 2 мая 2014 года погибли люди, полиция пускает по два человека.

Как передает корреспондент УНИАН, с утра Дом профсоюзов, расположенный на Куликовом поле, огородили составной оградой и специальной предупредительной лентой.

Возле прохода к зданию находятся правоохранители, которые пропускают к зданию не больше двух человек.

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Через громкоговоритель звучит предупреждение о том, что в Украине карантин из-за COVID-19, граждан призывают соблюдать соответствующие меры – носить защитные маски, соблюдать дистанцию друг от друга, оставаться дома и пр.

Из-за ограниченного доступа к Дому профсоюзов произошло скопление людей, желающих к нему пройти. В общей сложности, собрались несколько десятков человек.

Цветы к зданию уже возложили некоторые чиновники, депутаты.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, сегодня в связи с годовщиной событий 2 мая правоохранители приступили к усиленной охране общественного порядка. В частности, порядок обеспечивают более 1,5 тыс. правоохранителей, среди которых работники полиции, ГСЧС, нацгвардейцы.

Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади и Куликова поля.

Правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

Полиция просит граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города на Греческой площади, где были застрелены несколько человек, в частности, представители «Правого сектора».

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.