В полиции рассказали, как в Одессе прошли мероприятия к годовщине трагедии 2 мая

В течение дня на территории Одессы в усиленном режиме работали более 1,5 тыс. правоохранителей.

В Одессе правоохранители обеспечили правопорядок и безопасность людей во время мероприятий, связанных с событиями 2 мая 2014 года.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в течение дня на территории Одессы в усиленном режиме работали более 1,5 тыс. правоохранителей. Их работу координировали оперативный штаб и развернутый в главке полиции ситуационный центр.

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Отмечается, что на локациях, где проходили мероприятия, разъяснительную работу с гражданами проводили полицейские диалога.

В главке утверждают, что грубых нарушений 2 мая полиция не допустила.

Вместе с тем, по состоянию на 20:00, в полицию были доставлены 7 человек, составлено 10 админпротоколов.

В числе нарушителей – двое мужчин, 1955 и 1972 годов рождения, которых доставили в Приморский отдел полиции с Куликова поля.

Старший из нарушителей высказывался в адрес граждан, применяя нецензурные выражения, и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правила карантина, мужчина был без средств индивидуальной защиты. В отношении него полицейские составили протоколы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях - 173 (мелкое хулиганство), 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и 44-3 (нарушение правил карантина людей).

Другой мужчина, согласно ст.178 КУоАП, будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, представители «Правого сектора».

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.