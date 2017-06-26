Около сотни человек протестуют на границе с Румынией (видео)

Жители Буковины протестуют из-за спора с таможенниками в отношении количества разрешенного для провоза через границу с Румынией груза.

Об этом говорится в сюжете программы «Спецкор» на телеканале «2+2».

Около сотни людей собрались возле пункта пропуска "Порубное", которые уверяют, что их права нарушают украинские таможенники. Говорят – им разрешено ввозить 50 килограммов груза стоимостью менее 500 евро без растаможки. Но таможенники их не пропускают.

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Пока что люди собрались на мирный протест, но обещают: если их не услышат, будут прибегать даже к перекрытию дороги.

По словам таможенников, они действуют в рамках действующего законодательства. В полиции заявили, что проверяют заявления людей и по потребности дела направят в прокуратуру.