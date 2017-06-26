Святослав Вакарчук устроил джем-сейшен в ресторане Львова

12:52, 26 июня 2017
Общество
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Всего за сутки видеоролик в Вакарчуком собрал уже более 44, 5 тысяч просмотров

Видеоролик в Вакарчуком собрал уже более 44, 5 тысяч просмотров / скрин видео

Во Львове прошел международный джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest, на который съехалось много знаменитых украинцев. Среди них оказался и фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Его группа не была заявлена в лайн-апе Alfa Jazz Fest, но Вакарчук не сдержался и выступил в одном из ресторанов Львова.

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Видео его джем-сейшена во второй день фестиваля опубликовал в Facebook пользователь Игорь Петров.

Отметим, что всего за сутки видеоролик в Вакарчуком собрал уже более 44, 5 тысяч просмотров.

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Теги: #фестиваль во Львове#Вакарчук во Львове#джаз от Вакарчука