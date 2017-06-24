В Харьковской области открыт новый отдел пограничной службы "Тополя"

В Двуречанском районе Харьковской области открыт новый отдел Государственной пограничной службы «Тополя» Харьковского пограничного отряда. ак передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии оборудованного в рамках проекта инженерно-технического обустройства российско-украинской границы отдела приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте такжеВ Харькове открыли программу НАТО для развития работников гражданско-правоохранительных органовТурчинов и Аваков вручили пограничникам нового отдела ключи от 8 служебных квартир, а также грамоты Верховной Рады и благодарности премьер-министра.

Почетные гости также осмотрели инженерно-техническое оборудование отдела, ознакомились с бытовыми условиями службы пограничников.

Выступая перед военнослужащими, Турчинов выразил уверенность, что украинские пограничники способны защитить свою страну. "Враги и друзья должны понять, что именно здесь начинается граница цивилизованной Европы, и эта граница надежно защищена", - сказал Турчинов.

По его мнению, пересекая границу Украины, граждане должны понимать, что попали в сильную и цивилизованную европейскую страну.

"Фактически, это должен быть европейский вал, который остановит продвижение вражеских орд в Украину, в целом в Европу", - подчеркнул секретарь СНБО.

*** Новый отдел пограничной службы «Тополя» Харьковского пограничного отряда открыт в Двуречанском районе. Участок ответственности подразделения на всей протяженности оборудован системой «интеллектуальной границы» - вдоль всего участка установлены видеокамеры, данные с которых выводятся на центр управления службой. По всему участку оборудован противотранспортный ров, заградительный забор, рокадная дорога.

На оборудование нового подразделения (строительство админзданий и служебного жилья) из госбюджета было выделено 13,5 млн грн, на установление видеонаблюдения и линейных сооружений - 62 млн грн, обустройство опорного пункта на 60 человек - около 14 млн грн.