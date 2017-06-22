В сериале "Карточный домик" предсказали пожар в лондонской многоэтажке

В популярном американском телесериале "Карточный домик", в эпизоде, действие которого разворачивалось в 1993 году, были предсказаны подробности недавнего масштабного пожара в Лондоне. Совпадения заметили пользователи сервиса Vimeo, пишет Mashable.

Так, в одном из эпизодов рассказывалось о пожаре в лондонской многоэтажке Corbusier House. Огонь распространился с четвертого этажа, что вызвало гибель более чем 70 человек, точно также как и в случае с Grenfell Tower.

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Еще одна параллель прослеживается в реакции британских властей на трагедию.

В частности, премьер-министр Тереза Мэй была подвергнута критике за отстраненность и холодность во время встречи с погорельцами, тогда как королева Елизавета II и ее старший внук, принц Уильям, сопереживали жильцам сгоревшего дома и обнимались с ними.

В "Карточном домике" премьер-министра тоже критиковали за невозмутимость, в то время как король эмоционально откликнулся на пожар.

Как сообщал УНИАН, пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Пожар продолжался более суток, в результате 24-этажное здание выгорело почти полностью.