ФСБ задержала украинца, который якобы пытался тайком проникнуть на крымский курорт

Федеральная служба безопасности России на админгранице с Крымом задержала украинца, который якобы пытался проникнуть на один из крымских курортов в обход пунктов пропуска. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ.

Инцидент произошел глубокой ночью вблизи города Армянск в пятистах метрах от админграницы.

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"Мужчина двигался с территории сопредельного государства в обход многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск. Беспрепятственно пройдя украинский участок границы, он был обнаружен российскими пограничниками", - говорится в сообщении.

При пересечении украинцем админграницы сработала сигнализация, нарушителя задержали. Им оказался житель Кировоградской области 1988 года рождения.

"В ходе беседы с пограничниками задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия исправного документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров "без посторонней помощи", - заявляют в ФСБ.

Против украинца возбудили уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в этом году согласно опросу в оккупированном Крыму планирует отдохнуть только 1% украинцев.