ФСБ задержала украинца, который якобы пытался тайком проникнуть на крымский курорт
Против украинца возбудили уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Федеральная служба безопасности России на админгранице с Крымом задержала украинца, который якобы пытался проникнуть на один из крымских курортов в обход пунктов пропуска. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ.
Инцидент произошел глубокой ночью вблизи города Армянск в пятистах метрах от админграницы.
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"Мужчина двигался с территории сопредельного государства в обход многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск. Беспрепятственно пройдя украинский участок границы, он был обнаружен российскими пограничниками", - говорится в сообщении.
При пересечении украинцем админграницы сработала сигнализация, нарушителя задержали. Им оказался житель Кировоградской области 1988 года рождения.
"В ходе беседы с пограничниками задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия исправного документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров "без посторонней помощи", - заявляют в ФСБ.
Против украинца возбудили уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Напомним, что в этом году согласно опросу в оккупированном Крыму планирует отдохнуть только 1% украинцев.