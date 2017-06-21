Вместе с Дорном на российском фестивале выступит еще один украинский певец
09:03, 21 июня 2017Общество
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Музыкальное событие состоится в 23-25 июня, в селе Бунирево Тульской области.
Фотография SunSay изображена на афише фестиваля / фото mintmusic.ru
Украинский певец, который принимал участие в финале Национального отбора на конкурс Евровидение-2016 Андрей Запорожец (SunSay) планирует выступить на фестивале "Дикая мята", который пройдет в России.
Об этом говорится в информации, размещенной на официальном сайте фестиваля.
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Музыкальное событие состоится в 23-25 июня, в селе Бунирево Тульской области.
Фотография SunSay изображена на афише фестиваля.
Также в фестивале примет участие украинский певец Иван Дорн.
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