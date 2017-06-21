Вместе с Дорном на российском фестивале выступит еще один украинский певец

Украинский певец, который принимал участие в финале Национального отбора на конкурс Евровидение-2016 Андрей Запорожец (SunSay) планирует выступить на фестивале "Дикая мята", который пройдет в России.

Об этом говорится в информации, размещенной на официальном сайте фестиваля.

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Музыкальное событие состоится в 23-25 июня, в селе Бунирево Тульской области.

Фотография SunSay изображена на афише фестиваля.

Также в фестивале примет участие украинский певец Иван Дорн.