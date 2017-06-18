"Океан Эльзы" на концерте во Львове почтили Кузьму (видео, фото)
14:09, 18 июня 2017Общество
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Стадион вспыхнул тысячами огней, все подпевали Вакарчуку композицию Кузьмы "Мовчати".
Вакарчук спел песню лидера группы "Скрябин" / фото УНИАН
17 июня на стадионе "Львов Арена" группа "Океан Эльзы" во главе со Святославом Вакарчуком сыграл последний концерт мирового тура.
Во время концерта Святослав Вакарчук спел песню лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который погиб в ужасной аварии в феврале 2015 года.
Стадион вспыхнул тысячами огней, все подпевали Вакарчуку композицию Кузьмы "Мовчати".
Видео опубликовано на официальной странице "Океана Эльзы" в Facebook.
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